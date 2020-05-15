За судью-«супертелочку» вступились коллеги 

Коллеги мировой судьи Елены Переверзевой, уволенной после видео с тостом за «супертелочку», сочли наказание слишком суровым. Об этом пишет «Московский комсомолец»

«Лишение Переверзевой статуса судьи — наказание несоразмерно деянию! Девушка молодая, возможно, неопытная», — считает судья в отставке, кандидат юридических наук Лев Соцуро.

По его мнению, судейская коллегия могла обойтись предупреждением, замечанием или дисциплинарным взысканием.

Другая коллега Переверзевой предположила, что скандальное видео могли «слить» недоброжелатели с целью испортить карьеру.

По ее словам, это могли сделать коллеги-конкуренты экс-судьи, чтобы занять ее место с хорошей по меркам Краснодарского края зарплатой и общественным статусом.

При этом собеседница издания подчеркнула, что кодекс судейской этики запрещает подобное поведение, и за такой проступок уволить могут не только судью, но и помощника судьи или секретаря.

Как сообщал «Рамблер», скандал с Еленой Переверзевой разгорелся в апреле, когда в Сети появилось видео, на котором судья провозглашает тост в свою честь, называя себя в том числе «супертелочкой» и «сексуальной кошечкой». Также в поздравлении использовалась нецензурная лексика. 15 мая стало известно, что Краснодарский краевой суд досрочно прекратил полномочия мирового судьи Елены Переверзевой и лишил ее квалификационного ранга.