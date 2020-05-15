«За супертелочку»: судье не простили видео

Краснодарском крае судью Елену Переверзеву досрочно лишили полномочий мирового судьи. Причиной такого решения квалификационной коллегии стала видеозапись, размещенная в интернете в апреле этого года. На ней женщина произносит тост в честь какой-то девушки, используя нецензурную брань. Комиссия провела анализ данных и пришла к выводу, что судья нарушила судейскую этику.

Досрочно лишена полномочий мировая судья судебного участка № 181 Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева. К такому решению пришла квалификационная коллегия судей Кубани из-за ранее размещенного в сети ролика, где Переверзева ведет себя, нарушая судейскую этику.

Рассмотрение ее отставки началось после того, как в апреле этого года в сеть попала видеозапись, на которой женщина, похожая на мировую судью, произнесла тост с употреблением нецензурной брани.

В кадре женщина говорит:

«За свою супертелочку, за вредную, кричащую, истеричную, самую ******** [роскошную], сексуальную кошечку. Вдохновляющую, радостную, не такую как все. До дна! За мою любимую девочку», — сказала она.

Доподлинно неизвестно, кого именно она поздравляла. По данным некоторых СМИ, поздравление она адресовала себе.

Именно это видео и стало поводом для рассмотрения дела судьи Переверзевой. Вскоре после публикации Квалификационная коллегия судей Краснодарского края заявила, что проведет проверку по поводу видео и его содержания.

«По факту видеоролика, размещенного в сети Квалификационной коллегией судей Краснодарского края проводится проверка. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — отметили в пресс-службе краевой коллегии судей в ответ на запрос «КП-Кубань» в середине апреля этого года.

В то же время, по данным некоторых источников, это видео было записано еще в ноябре 2019 года, при этом оно была опубликовано без разрешения судьи, из-за чего та впоследствии обратилась в следственные органы в связи с распространением видеозаписи, передает издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину

«Анализ данных, приведенных в ходе заседания, позволил сделать вывод о том, что Переверзевой допущены нарушения норм Закона «О статусе судей в Российской Федерации» и положений Кодекса судейской этики, выразившиеся в поведении, умаляющем авторитет судебной власти и причиняющем ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности», — говорится в заключении Квалификационной коллегий судей Кубани.

В то же время отмечается, что Елена Переверзева ранее подала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Но комиссия ей в этом отказала.

«За совершение дисциплинарного проступка на мирового судью Переверзеву наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением 7-го квалификационного класса», — сообщили в пресс-служба крайсуда, передает РИА «Новости».

На должность мирового судьи Переверзева была назначена в ноябре 2008 года постановлением Законодательного собрания Краснодарского края. Тогда срок ее службы определялся на два года. По его истечению полномочия Переверзевой были продлены еще на пять лет. О дальнейшем продлении полномочий судьи на сайте суда ничего не говорится.

Как передает РБК, в 2019 году судья заработала 685,9 тыс. рублей, согласно сведениям о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. В то же время известно, что у нее в собственности есть земельный участок (554 кв.м), жилой дом (133 кв.м) и квартира (47 кв.м), которой она владеет вместе с супругом.

Как отмечает издание «Медиазона», Переверзева замужем за Максимом Переверзевым , который является главой следственного отдела по Армавиру СКР по Краснодарскому краю. До 2018 года он был руководителем Новокубанского межрайонного следственного отдела.

В материале РБК также говорится, что помимо совместной жилплощади, у краснодарской четы есть квартира в собственности мужа площадью 79 кв. м. Также он якобы владеет автомобилем BMW 520 DX Drive.