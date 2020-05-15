«Его рука всегда оказывалась под свитером»

Студенты филфака МГУ опубликовали письмо с просьбой защитить их от харассмента со стороны преподавателей после того, как несколько девушек пожаловались на домогательства. Они уверяют, что педагоги факультета спаивали их, насильно заводили к себе домой и целовали. Один из профессоров филфака признался, что вступал в отношения со студентками, но считал их «добровольными». Тем временем активисты сообщили «Газете.Ru», что из-за публикации обращения им начали поступать угрозы.

Студентки филологического факультета МГУ им. Ломоносова заявили о домогательствах со стороны преподавателей. Об этом девушки рассказали журналу Doxa, основанному студентами НИУ ВШЭ

Одной из жертв стала выпускница филфака МГУ 2017 года Дарья (имя изменено по просьбе спикера — «Газета.Ru»). На момент произошедшего ей было 17 лет. Тогда преподаватель фонетического кружка стал активно писать ей в соцсетях — сначала их разговоры были посвящены учебе, однако постепенно они стали сводиться к более личным темам.

Однажды мужчина позвал студентку и ее подругу на занятие по фонетике после вечерних пар. Девушки согласились, но вместо учебы преподаватель предложил им выпить вина.

По словам Дарьи, в тот вечер они выпила лишнее, и профессор предложил студенткам проводить их до дома. Когда мужчина остался с девушкой наедине, он повел ее к себе домой.

«Мы вышли с ним из трамвая ночью, я не понимала, где мы находимся, но мы куда-то шли. Я спросила, куда же мы все-таки идем, он рассмеялся и сказал: «Ко мне, конечно». Я остановилась и сказала, что не собиралась идти к нему домой, на что он сказал мне перестать придуриваться. Мы стали спорить, я решила искать метро одна. И тут он поменялся в лице, стал говорить, что я дура, и куда я собралась идти ночью пьяная», — рассказала выпускница журналу Doxa.

Тогда ей удалось уйти от преподавателя, после чего он перестал заниматься с девушкой фонетикой.

«Его интерес к моим способностям в целом резко угас», — подчеркнула она.

Этот же преподаватель проявлял интерес к другой студентке — выпускнице 2015 года — Рите (имя изменено по просьбе спикера — «Газета.Ru). Перед парами он приглашал студенток на встречи для решения задач к Всероссийской олимпиаде школьников. При этом на самом деле на этих занятиях они „пили кофе, решали задачки и курили“, отметила Рита.

Однажды педагог предложил девушке позаниматься в баре.

»Было неловко сказать ему, что не могу пойти. Мы пошли в бар. Не хочу описывать, о чем мы говорили, но задачки мы перестали решать почти сразу, а он сказал, что это был только предлог для встречи. В конечном итоге ничего не было», — сообщила она изданию Doxa.

Позже на экзамене преподаватель в качестве мести за отказ «завалил» студентку, рассказала она. При этом на пересдаче, которую принимала аспирантка, девушке поставили «пять».

Между тем выпускница филфака 2018 года Полина рассказала о домогательствах со стороны другого преподавателя.

«Каждый раз, когда я встречала [его] в коридоре факультета, он пытался поцеловать меня, а я уворачивалась, чтобы он не попал в губы. Это было максимально неприятно, потому что на филфаке куча людей, и когда взрослый мужчина-преподаватель обнимает тебя при всех и пытается поцеловать, это ужасно», — сообщила девушка.

Она отметила, что часто надевает укороченные свитеры и джинсы с высокой талией.

«Когда он приобнимал меня за талию, его рука всегда оказывалась под свитером. Это было противно», — рассказала выпускница.

Несмотря на то что имена преподавателей в материале DOXA не раскрывались, в рассказах студенток многие узнали профессора филологического факультета Сергея Князева . Догадки подтвердились после того, как сам педагог признался в том, что заводил отношения со студентками и сообщил о своем увольнении.

«Я всегда считал, что наши отношения были добровольными. Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было.

При этом я понимаю, что некоторые мои высказывания могли быть интерпретированы таким образом, каким они сейчас интерпретируются», — заявил мужчина на своей странице в соцсети Facebook, добавив, что искренне сожалеет о случившемся.

В то же время среди студентов нашлись и те, кто поддержал Князева. Так, студентка филфака МГУ Алина Алешкина рассказала «Газете.Ru», что у нее остались только положительные впечатления о нем.

«Его целью не было прийти, отчитать материал и уйти — он всю душу вкладывал в лекции, в практические занятия с нами. К каждому студенту и студентке старался найти индивидуальный подход», — отметила девушка.

При этом она подтвердила, что у Князева со студентами складывались близкие дружеские отношения.

«И не хорошо ли это? Обвинения в его адрес, на мой взгляд, высосали из пальца. Как говорится, „за руку его никто не ловил“, — заметила Алешкина. — Я уверена, если бы на месте Князева был бы преподаватель женского пола, никто бы не посчитал это чем-то из рамок вон выходящим, больше скажу, никто бы и не задумался даже о чем-то непристойном».

В связи с участившимися случаями домогательств студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники университета составили открытое письмо, где призвали руководство вуза организовать механизмы по защите студентов от харассмента, а также создать специальные комиссии, которые будут «принимать решение в сложных случаях». Авторы письма подчеркнули, что сексуальные отношения между студентами и преподавателями стали «частой и даже привычной практикой».

Инициатор письма Полина Калмыкова назвала его первым шагом к диалогу.

«Сразу оговорюсь: у нас есть предложение, как можно поменять ситуацию, но мы готовы его обсуждать, дорабатывать и прочее. Письмо — это не финальный результат разработки, а первый шаг к диалогу. Мы считаем необходимым рассказать преподавателям, что так поступать нельзя. Необходим документ, в котором четко будут прописаны границы допустимого», — пояснила автор обращения «Газете.Ru».

Она призвала создать организацию, куда студентки будут не бояться обращаться за помощью.

«Тут сразу появляются аргументы: «они же будут жаловаться на всех, кто тройку поставил». Это я понимаю — для этого мы предлагаем создать комиссию, которая сможет разобраться в каждой конкретной ситуации. Снимать головы по первой жалобе никто не призывает. Понятно, что это все сложно и каждый случай индивидуален», — пояснила Калмыкова.

Девушка подчеркнула, что не выступает против взаимоотношений между совершеннолетней студенткой и преподавателем, если они испытывают друг к другу настоящие чувства.

«Если у людей крепкая взаимная симпатия и любовь — это прекрасно.

Просто в таком случае преподаватель не должен у этой студентки ничего вести: от него не должны зависеть оценки, результаты экзамена, защита диплома. Это очень просто на самом деле решить, но сейчас почему-то решений требуют от студенток, а преподаватели оказываются как бы не при делах», — отметила девушка.

Тем временем активистка филфака МГУ Мария Лобойко призналась, что после того, как она подписала данное письмо, ей начали писать угрозы преподаватели факультета.

«В университете прессуют, но из-за самоизоляции пока только в интернете руководство написало, что никакие органы помощи вузу не нужны, а разговаривать они с нами не хотят», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

Между тем руководство факультета продолжает закрывать глаза на происходящее. Исполняющий обязанности декана филологического факультета МГУ Андрей Липгарт заявил, что никаких проверок по факту жалоб девушек организовать не намерен.

«Раздувается нечто из ничего, кому-то нужен хайп», — так он оценил ситуацию. Нет оснований никаких там в признаниях [Князева], чисто интеллигентный человек решил душу облегчить, там сказано, что ничего по принуждению не было. Это взрослые люди общались друг с другом. Если у кого-то возникли претензии — это решается в судебном порядке. Поэтому какие могут быть проверки».

Глава факультета добавил, что, если девушки подверглись харассменту в несовершеннолетнем возрасте, то обращаться надо в «соответствующие организации», а «возраст согласия» в России — 16 лет, подчеркнул он.

Тем не менее есть сотрудники вуза, которые поддержали письмо — в том числе профессор филфака Екатерина Лютикова. Она пояснила, что не знает о случаях романтических отношений между педагогами и студентами в МГУ, но считает, что вузу не хватает механизмов для разрешения подобных вопросов.

«Мне лично не известны никакие факты. Я подписала обращение в качестве гражданина и сотрудника университета, поскольку считаю, что у нас отсутствуют механизмы разрешения подобного рода ситуаций, и выступаю за их создание», — рассказала Лютикова РИА «Новости».

Президент филфака МГУ и его бывший декан Марина Ремнева также сказала, что не встречала за всю свою работу на факультете таких историй.

«Пока я была деканом, ни на какие домогательства никто не жаловался. Домогательства сексуальные у нас невозможны, потому что у нас, пардон, мальчиков [среди педсостава] нет. А что там преподаватели делают, у нас преподавательницы 60+», — пояснила она РИА «Новости».