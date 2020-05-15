Минобрнауки ответило на инцидент в МГУ

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Минобрнауки России осведомлено о письме студентов МГУ о домогательствах со стороны преподавателей вуза, считает это недопустимым, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министерству известно о появлении открытого письма студентов МГУ. Минобрнауки считает, что такого рода явления в вузах недопустимы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это выходит за рамки академической этики, вредит качеству образования, репутации университета и системы образования в целом.

При этом министерство призвало разбираться в каждой конкретной ситуации.

Ранее студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ написали открытое письмо против сексуальных злоупотреблений в университетской среде.

Авторы попросили обратить особое внимание на проблему руководство филологического факультета, «ситуация на котором стала отправной точкой для создания этого письма».