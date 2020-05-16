Названа эффективная профилактика COVID-19

С развитием пандемии все больше людей в мире начали выполнять комплексы дыхательных упражнений. Психологи утверждают, что это хороший способ борьбы со стрессом. Всемирная организация здравоохранения и вовсе объявила медитацию эффективной профилактикой коронавируса, сообщает корреспондент «МИР 24» Наталья Панкратова

Если раньше этим занимались только продвинутые йоги, то в режиме самоизоляции это превратилось в повальное увлечение. Люди, запертые в четырех стенах, теперь активно дышат и визуализируют.

Дух времени почувствовала и британская королева Елизавета II . В своем недавнем обращении к подданным она упоминает медитацию наравне с молитвой.

«И хотя самоизоляция временами дается тяжело, многие люди — и верующие и нет — вдруг обнаружили, что это время дает возможность замедлиться и сосредоточиться в молитве или медитации», — отметила королева.

На самом деле медитация — если говорить очень просто — это концентрация внимания на образе, звуке или собственном дыхании. Главная задача — остановить навязчивый поток беспокойных мыслей. Правда, в общественном сознании эта практика до недавнего времени считалась чем-то непонятным и близким к эзотерике.

Но после объявления пандемии Всемирная организация здравоохранения сломала стереотипы. Оказывается, медитация — один из эффективных способов профилактики COVID-19. Концентрироваться на дыхании в позе лотоса рекомендуется 5-10 минут.

В Екатеринбурге врачи уже используют сосредоточение на дыхании как реабилитацию после перенесенного коронавируса. Занятия по дыхательной гимнастике проводят с пациентами на удаленке.

«Такие упражнения позволяют в течение двух недель вернуться пациенту к привычному ритму жизни, к привычному темпу выполнения нагрузки. И самое главное — позволяют избежать осложнений, в частности выраженной дыхательной недостаточности», — пояснила главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Свердловской области Елена Пинчук.

Коуч Анна Лебедева длительные медитации проводит с самого начала режима самоизоляции — раз в неделю в интернете. К ней в блог перезагрузиться в прямом эфире приходят тысячи человек.

«В этих условиях у них снижается эффективность рабочая, нарастает усталость, стресс, и многие методы привычного укрепления своих ресурсов, перезарядки батареек недоступны», — отметила коуч.

Помимо профилактики болезней легких зарядка батареек — один из важнейших эффектов практики, говорит Лебедева. И никакой магии здесь нет.

Среди других позитивных эффектов называют даже эффект омоложения. Американские ученые, в течение 14 лет исследовавшие мозг тибетских монахов, доказали, что часы и минуты проведенные в медитации останавливают старение мозга.