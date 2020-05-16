Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эффективной профилактикой COVID-19 назвали медитацию 

Мир24 и ещё 1 23 минуты назад
Названа эффективная профилактика COVID-19
Фото: EPA
С развитием пандемии все больше людей в мире начали выполнять комплексы дыхательных упражнений. Психологи утверждают, что это хороший способ борьбы со стрессом. Всемирная организация здравоохранения и вовсе объявила медитацию эффективной профилактикой коронавируса, сообщает корреспондент «МИР 24» Наталья Панкратова.
Если раньше этим занимались только продвинутые йоги, то в режиме самоизоляции это превратилось в повальное увлечение. Люди, запертые в четырех стенах, теперь активно дышат и визуализируют.
Дух времени почувствовала и британская королева Елизавета II. В своем недавнем обращении к подданным она упоминает медитацию наравне с молитвой.
«И хотя самоизоляция временами дается тяжело, многие люди — и верующие и нет — вдруг обнаружили, что это время дает возможность замедлиться и сосредоточиться в молитве или медитации», — отметила королева.
На самом деле медитация — если говорить очень просто — это концентрация внимания на образе, звуке или собственном дыхании. Главная задача — остановить навязчивый поток беспокойных мыслей. Правда, в общественном сознании эта практика до недавнего времени считалась чем-то непонятным и близким к эзотерике.
Но после объявления пандемии Всемирная организация здравоохранения сломала стереотипы. Оказывается, медитация — один из эффективных способов профилактики COVID-19. Концентрироваться на дыхании в позе лотоса рекомендуется 5-10 минут.
В Екатеринбурге врачи уже используют сосредоточение на дыхании как реабилитацию после перенесенного коронавируса. Занятия по дыхательной гимнастике проводят с пациентами на удаленке.
«Такие упражнения позволяют в течение двух недель вернуться пациенту к привычному ритму жизни, к привычному темпу выполнения нагрузки. И самое главное — позволяют избежать осложнений, в частности выраженной дыхательной недостаточности», — пояснила главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Свердловской области Елена Пинчук.
Коуч Анна Лебедева длительные медитации проводит с самого начала режима самоизоляции — раз в неделю в интернете. К ней в блог перезагрузиться в прямом эфире приходят тысячи человек.
«В этих условиях у них снижается эффективность рабочая, нарастает усталость, стресс, и многие методы привычного укрепления своих ресурсов, перезарядки батареек недоступны», — отметила коуч.
Помимо профилактики болезней легких зарядка батареек — один из важнейших эффектов практики, говорит Лебедева. И никакой магии здесь нет.
Среди других позитивных эффектов называют даже эффект омоложения. Американские ученые, в течение 14 лет исследовавшие мозг тибетских монахов, доказали, что часы и минуты проведенные в медитации останавливают старение мозга.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Мир24: последние новости
Главврача больницы под Калугой уволили за мизерные выплаты медикам Главврача больницы под Калугой уволили за мизерные выплаты медикам Скворцова рассказала об эффективности противомалярийного препарата против COVID Скворцова рассказала об эффективности противомалярийного препарата против COVID Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела при невыплате компенсаций врачам Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела при невыплате компенсаций врачам
Комментарии 2
Общество , COVID-19 , Анна Лебедева , Елизавета II , Наталья Панкратова , Минздрав РФ , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
27 рублей: как в калужской больнице поощрили медиков
27 рублей: как в калужской больнице поощрили медиков
Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму
Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
В Чехии захотели вернуть памятник Коневу на место
В Чехии захотели вернуть памятник Коневу на место
Поклонская ответила Гордону на обвинения
Поклонская ответила Гордону на обвинения
Видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение