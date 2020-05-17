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Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса 

News.ru и ещё 8 21 минуту назад
Более 40 врачей умерли в Дагестане
Фото: Республика Дагестан/vk.com
Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмоний за время пандемии, сообщил глава республиканского Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов.
На данный момент в республике в Дагестане зарегистрировано 13697 случаев заражения коронавирусом и заболеваний внебольничными пневмониями. Более семи тысяч людей лечатся от вируса стационарно, погибли 657 человек. Об этом он сообщил во время беседы с блогером Русланом Курбановым в Instagram.
Между тем, по данным опершатаба по борьбе с коронавирусом, в республике зафиксировано 3280 зараженных коронавирусом и 27 умерших от него. Курбанов пояснил, почему по COVID-19 и пневмониям ведётся разная статистика. Лабораторными исследованиями по подтверждённым случаям занимались подразделения Роспотребнадзора, потом подключились лаборатории, находящиеся в ведении Минздрава, но с пневмониями работали только лаборатории Роспотребнадзора, передаёт РБК.
Ведут этих пациентов (с пневмонией и подтверждённым коронавирусом — NEWS.ru) практически по одним и тем же методическим указаниям. Но так как у нас лабораторных данных о подтверждении нет, таким образом ведется статистика, — сказал Гаджиибрагимов.
Как писал NEWS.ru ранее, республика Дагестан выбилась в лидеры в России по количеству заболеваний COVID-19. Несмотря на цифры, которые озвучивают федеральный центр и региональные власти, жители республики уверены, что количество смертей разительно отличается от официальной статистики. На этом фоне глава региона Владимир Васильев был вынужден признать не только тяжёлую ситуацию с коронавирусом, но и факты смерти от внебольничной пневмонии.
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Общество , Владимир Васильев , Джамалудин Гаджиибрагимов , Руслан Курбанов , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Республика Дагестан
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