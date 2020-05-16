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В России усомнились в победе над коронавирусом летом 

Lenta.ru и ещё 6 15 минут назад
В России усомнились в победе над коронавирусом летом
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Борьба с распространением коронавируса в России, скорее всего, не завершится летом. В победе страны над инфекцией усомнился директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН.
По его словам, инфекция останется в человеческой популяции не только на лето, но и на всю оставшуюся жизнь. «Вопрос в другом, как мы с ним будем бороться. Нормально жить мы будет только после того как начнем массово вакцинироваться», — сказал эпидемиолог.
Гинцбург заявил, что основные достижения медицины — это антисептики и вакцины, причем от последних люди стали зависимы. По его прогнозам, вакцина от коронавируса появится в течение нескольких месяцев или до конца года, после чего пандемии станет управляемой.
Он добавил, что благодаря национальному календарю прививок, который действует в разных странах, смертность оказалась не такой высокой.
Ранее главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов оценил вероятность исчезновения коронавируса в России летом. Он предрек, что лето россияне «еще проведут вместе с этой болезнью».
12 мая вице-премьер Татьяна Голикова дала прогноз по срокам улучшения ситуации с коронавирусом. Она рассчитывает, что эпидемическая ситуация в связи с распространением коронавируса наладится летом.
По состоянию на 15 мая в России выявлено 262 843 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. За последние сутки зарегистрировано 10 598 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек. За весь период скончались 2 418 человек.
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Комментарии 1
Общество , Наука и техника , Татьяна Голикова , Александр Гинцбург
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