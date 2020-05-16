В России усомнились в победе над коронавирусом летом 

Борьба с распространением коронавируса в России, скорее всего, не завершится летом. В победе страны над инфекцией усомнился директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН.

По его словам, инфекция останется в человеческой популяции не только на лето, но и на всю оставшуюся жизнь. «Вопрос в другом, как мы с ним будем бороться. Нормально жить мы будет только после того как начнем массово вакцинироваться», — сказал эпидемиолог.

Гинцбург заявил, что основные достижения медицины — это антисептики и вакцины, причем от последних люди стали зависимы. По его прогнозам, вакцина от коронавируса появится в течение нескольких месяцев или до конца года, после чего пандемии станет управляемой.

Он добавил, что благодаря национальному календарю прививок, который действует в разных странах, смертность оказалась не такой высокой.

Ранее главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов оценил вероятность исчезновения коронавируса в России летом. Он предрек, что лето россияне «еще проведут вместе с этой болезнью».

12 мая вице-премьер Татьяна Голикова дала прогноз по срокам улучшения ситуации с коронавирусом. Она рассчитывает, что эпидемическая ситуация в связи с распространением коронавируса наладится летом.

По состоянию на 15 мая в России выявлено 262 843 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. За последние сутки зарегистрировано 10 598 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек. За весь период скончались 2 418 человек.