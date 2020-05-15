Опрос показал отношение россиян к самоизоляции 

ВЦИОМ провёл опрос, который показал, что 80% россиян готовы соблюдать все ограничительные меры, лишь бы они защищали от коронавируса.
«Пока большинство готовы терпеть. Есть единодушие в том, что меры по защите от эпидемии нужно соблюдать. Считанные проценты готовы действовать на свой страх и риск. Около 80% готовы поддержать меры по защите от вируса», — отметил в беседе с kp.ru глава департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.
Ранее музыканты группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко в беседе с НСН рассказали о жизни в самоизоляции.