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Россияне сказали, что думают о вакцинации от COVID-19 

Лера Букина 1 час назад
Россияне сказали, что думают о вакцинации от COVID-19
Фото: ТАСС
73% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не хотели бы делать прививку от коронавирусной инфекции. Они объяснили это тем, что боятся последствий, связанных с иммунной системой. Участники считают, что организм должен самостоятельно вырабатывать иммунитет к любым заболеваниям.
23% проголосовавших придерживаются другого мнения. Они уверены в том, что вакцина может спасти людей от данного вируса, поэтому с радостью воспользовались бы шансом сделать прививку.
4% респондентов признались в том, что их данный вопрос не волнует.
В опросе приняли участие 7230 человек.
Академик РАН Сергей Колесников предположил что после появления вакцины от коронавируса россиян будут прививать по военному сценарию. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Ученый объяснил, что такой сценарий придется выбрать с учетом высокой смертности и поражаемости населения.
«В этом случае начнут прививать не все население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни», — отметил Колесников.
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Комментарии
Общество , Сергей Колесников , РАН
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