В России предложили раздавать деньги на маски и перчатки 

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Россиянам необходимо ежемесячно выдавать пособие на приобретение индивидуальных средств защиты во время пандемии коронавирусной инфекции, заявили в беседе с RT представители Национального родительского комитета (НРК).

Соответствующее предложение было направлено членам российского правительства

Председатель НРК Ирина Волынец акцентировала внимание на том, что во многих регионах в настоящее время действует масочный режим. Нарушителей штрафуют. При этом, по её словам, не каждый житель страны может позволить себе приобретение индивидуальных средств защиты в соответствии с эпидемиологическими требованиями. В связи с этим представители НРК предложили правительству рассмотреть возможность введения ежемесячных пособий на покупку масок и перчаток.

При расчёте размера пособий, отмечают составители обращения, необходимо учитывать среднюю цену на средства защиты из учета — одна маска в день. Также предполагается, что можно рассмотреть вариант бесплатной раздачи масок нуждающимся жителям РФ.

Ранее, как сообщал «Рамблер», доктор медицинских наук Юлия Галлямова при выборе индивидуальных средств защиты посоветовала россиянам останавливать свой выбор на одноразовых медицинских масках и хлопчатобумажных перчатках.