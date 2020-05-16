В Кузбассе выявили еще 14 случаев COVID-19 

Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 14 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев

"Еще у 14 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 103 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 211 больных коронавирусом", — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как следует из сводки оперштаба по коронавирусу, четыре новых случая выявлено в Белово, девять — в Новокузнецке и один — в Осинниках.

По данным на субботу, в Кузбассе выявлен 321 случай заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 103 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6186 человек.

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