Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кузбассе выявили еще 14 случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 24 2 часа назад
В Кузбассе выявили еще 14 случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 14 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 14 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 103 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 211 больных коронавирусом", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как следует из сводки оперштаба по коронавирусу, четыре новых случая выявлено в Белово, девять — в Новокузнецке и один — в Осинниках.
По данным на субботу, в Кузбассе выявлен 321 случай заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 103 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6186 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Последние новости
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк
Комментарии
Общество , Сергей Цивилев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
Перенёсшую COVID-19 Бабкину обвинили в «придурковатости»
Перенёсшую COVID-19 Бабкину обвинили в «придурковатости»
Россияне описали эмоции от последнего обращения Путина
Россияне описали эмоции от последнего обращения Путина
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Скандал с «супертелочкой» получил продолжение
Скандал с «супертелочкой» получил продолжение
Видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Италия решилась на открытие границ
01:19
Италия решилась на открытие границ
В мире
Захарову после скандала назвали идеальным чиновником
13:55
Захарову после скандала назвали идеальным чиновником
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение