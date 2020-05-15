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В России найден эффективный препарат от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 57 51 минуту назад
В России нашли спасение от коронавируса
Фото: ТАСС
К концу первой недели 70% пациентов с коронавирусом, которых лечат «Мефлохином», уже не имеют этого заболевания, это подтверждают соответствующие исследования препарата, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Препарат полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов в очень маленькой дозировке, сказала Скворцова со ссылкой на доклинические исследования «Мефлохина», передает РИА «Новости».
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В апреле в ФМБА сообщили, что противовирусная активность препарата «Мефлохин» в отношении возбудителя нового коронавируса является доказанной.
Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что представленный в России препарат для лечения от коронавируса — мефлохин — может бороться с заболеванием, он менее токсичен, чем его аналоги.
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Общество , Другое , Вероника Скворцова , Федеральное медико-биологическое агентство , РИА Новости
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