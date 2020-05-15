В России нашли спасение от коронавируса

К концу первой недели 70% пациентов с коронавирусом, которых лечат «Мефлохином», уже не имеют этого заболевания, это подтверждают соответствующие исследования препарата, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Препарат полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов в очень маленькой дозировке, сказала Скворцова со ссылкой на доклинические исследования «Мефлохина», передает РИА «Новости».
В апреле в ФМБА сообщили, что противовирусная активность препарата «Мефлохин» в отношении возбудителя нового коронавируса является доказанной.
Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что представленный в России препарат для лечения от коронавируса — мефлохин — может бороться с заболеванием, он менее токсичен, чем его аналоги.