Столетний ветеран ВОВ излечился от коронавируса

Столетнего ветерана Великой Отечественной войны Бориса Новикова вылечили от коронавируса. Об этом сообщают в пресс-службе Сеченовского университета, в больнице которого в течение двух недель находился пожилой мужчина.

Ветеран, по словам медиков, поступил в госпиталь в тяжелом состоянии — ему нужна была кислородная поддержка. Кроме того, в силу возраста и сопутствующих заболеваний, Новикову нельзя было выдавать многие лекарства, из тех, что рекомендуются для лечения коронавирусной инфекции.

Тем не менее для пенсионера удалось подобрать индвидуальную терапию. 15 мая ветерана войны выписали из больницы, назвав его при этом «самым примерным пациентом».

Борис Андреевич Новиков — полковник в отставке. Он обладатель орденов Красной Звезды и Отечественной войны II степени, а также награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и многими другими.