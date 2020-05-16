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Россиянам рассказали об опасности кондиционеров 

ТК «Звезда» и ещё 8 44 минуты назад
Обнаружена неожиданная опасность кондиционеров
Фото: amir Usmanov, Global Look Press
По словам эксперта, чистить стоит и кондиционеры, находящиеся в автомобилях.
Пока кондиционер отключен в холодное время года, на его фильтрах и решетках скапливается множество микроорганизмов. При включении кондиционера может возникнуть опасность появления у людей аллергических реакций и обострения хронический болезней легких.
«Весной огромное количество микроорганизмов выбрасывается при включении кондиционера. Человек это вдыхает, что вызывает различные негативные реакции, в том числе аллергию, обострение хронических заболеваний», — приводит радио Sputnik слова эколога-эксперта, директора лаборатории «Экология жизненного пространства» Антона Ястребцева.
По его словам, перед первым запуском кондиционера после холодного сезона его следует тщательно прочистить, для чего существуют специальные фирмы. Это можно сделать и самостоятельно при помощи дезинфицирующих средств, продающихся в хозяйственных магазинах. По мнению Ястребцева, чистить стоит и кондиционеры, находящиеся в автомобилях. Кроме того, следует как можно чаще менять их фильтры.
Ранее стало известно об опасности смартфонов во время распространения коронавируса. По словам заведующего лабораторией искусственного интеллекта нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимура Садыкова, гаджеты из-за постоянного использования могут стать рассадником инфекции.
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Общество , ИА Sputnik
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