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Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ 

Артём Кульша и ещё 8 1 час назад
Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ
Фото: РИА Новости
Ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции COVID-19, видимо, стабилизируется. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.
«Ситуация с коронавирусом в России, видимо, стабилизируется, но расслабляться пока нельзя», — заявила она.
Вчера Попова заявила, что на сегодняшний день в России удалось остановить рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией — на протяжении уже 11 дней прирост очень незначительный.
Сегодня оперативный штаб по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России сообщил, что коэффициент распространения COVID-19 в стране опустился до рекордно низкого уровня — ниже единицы.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась, как сообщал «Рамблер», в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,3 миллиона человек. В России число заболевших превысило 262,8 тысячи человек, число выздоровевших — 58,2 тысячи человек, число умерших — 2,4 тысячи человек.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
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