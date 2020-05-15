Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ 

«Ситуация с коронавирусом в России, видимо, стабилизируется, но расслабляться пока нельзя», — заявила она.

Вчера Попова заявила, что на сегодняшний день в России удалось остановить рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией — на протяжении уже 11 дней прирост очень незначительный.

Сегодня оперативный штаб по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России сообщил, что коэффициент распространения COVID-19 в стране опустился до рекордно низкого уровня — ниже единицы.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась, как сообщал «Рамблер», в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,3 миллиона человек. В России число заболевших превысило 262,8 тысячи человек, число выздоровевших — 58,2 тысячи человек, число умерших — 2,4 тысячи человек.