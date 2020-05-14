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Скандал в МГУ получил продолжение 

Вероника Полынина 9 минут назад
Скандал в МГУ получил продолжение
Фото: РИА Новости
Филологический факультет МГУ не будет проводить служебную проверку в связи с обвинениями студенток в домогательствах со стороны преподавательского состава. Об этом, как передает ТАСС, заявил исполняющий обязанности декана факультета Андрей Липгарт.
«Если это домогательство, то это серьезное обвинение, это зафиксировано в законодательстве РФ. Поэтому никакие комиссии филфака не могут подменять собой правоохранительные органы, даже если что-то будет», — отметил Липгарт.
Он добавил, что в публикациях студенческой газеты DOXA о домогательствах не представлены доказательства и не называются имена. На факультете, по его словам, фактами о харассменте не располагают.
Как сообщал «Рамблер», 8 мая студенческое издание DOXA опубликовало статью, в которой говорилось о домогательствах преподавателей к студенткам. В материале приводилось девять историй харассмента, в том числе рассказывалось о случаях отказа ставить оценку. Фамилии преподавателей не назывались.
Преподаватель МГУ признался в сексе со студентками
Позже студенты написали руководству МГУ открытое письмо с просьбой создать правовой механизм, который позволит защитить студентов от домогательств. На фоне скандала профессор филфака Сергей Князев написал в Facebook, что имел отношения со студентками и намерен уволиться из МГУ по окончании семестра.
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Общество , Сергей Князев , МГУ , МВД
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