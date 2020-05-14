Скандал в МГУ получил продолжение 

Филологический факультет МГУ не будет проводить служебную проверку в связи с обвинениями студенток в домогательствах со стороны преподавательского состава. Об этом, как передает ТАСС , заявил исполняющий обязанности декана факультета Андрей Липгарт.

«Если это домогательство, то это серьезное обвинение, это зафиксировано в законодательстве РФ. Поэтому никакие комиссии филфака не могут подменять собой правоохранительные органы, даже если что-то будет», — отметил Липгарт.

Он добавил, что в публикациях студенческой газеты DOXA о домогательствах не представлены доказательства и не называются имена. На факультете, по его словам, фактами о харассменте не располагают.

Как сообщал «Рамблер», 8 мая студенческое издание DOXA опубликовало статью, в которой говорилось о домогательствах преподавателей к студенткам. В материале приводилось девять историй харассмента, в том числе рассказывалось о случаях отказа ставить оценку. Фамилии преподавателей не назывались.