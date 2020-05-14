Умер создатель «Петербургского ангела»

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Ранее Шустров был госпитализирован в Мариинскую больницу с двусторонней пневмонией. На последней неделе скульптора подключили к аппарату ИВЛ.

"Медики сделали все, что могли, но увы… Светлая память создателю "Петербургского ангела"", — написал Вишневский.

Мини-скульптура "Петербургский ангел" находится на набережной Фонтанки в Измайловском саду Молодежного театра.