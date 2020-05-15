Россиян заставят загорать в масках

Туристам в Геленджике придется загорать в масках, соблюдая социальную дистанцию. Об этом заявил мэр курортного города Алексей Богодистов, передает «Федерал Пресс»

В эфире программы «Док Ток» Богодистов сообщил, что пляжи Геленджика готовы принимать туристов с учетом «новой реальности».

«Мы сейчас отрабатываем возможность открытия пляжей, с учетом требований Роспотребнадзора: с масками, соблюдением дистанции, это новая реальность», — сказал он.

По его словам, к открытию туристического сезона с 1 июня готовы 23 организации — отели и санатории общей вместимостью 10 тысяч мест.

Приглашенный на ту же программу заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что на пляжах вполне можно обойтись без масок — но только в случае строгого соблюдения социального дистанцирования.

Как сообщал «Рамблер», ранее заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко заявила, что начало туристического сезона в России будет возможно только после третьего этапа снятия ограничений по коронавирусу.