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Туристов в Геленджике заставят загорать в масках 

Вероника Полынина и ещё 6 33 минуты назад
Россиян заставят загорать в масках
Фото: deposiphotos.com
Туристам в Геленджике придется загорать в масках, соблюдая социальную дистанцию. Об этом заявил мэр курортного города Алексей Богодистов, передает «Федерал Пресс».
В эфире программы «Док Ток» Богодистов сообщил, что пляжи Геленджика готовы принимать туристов с учетом «новой реальности».
«Мы сейчас отрабатываем возможность открытия пляжей, с учетом требований Роспотребнадзора: с масками, соблюдением дистанции, это новая реальность», — сказал он.
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По его словам, к открытию туристического сезона с 1 июня готовы 23 организации — отели и санатории общей вместимостью 10 тысяч мест.
Приглашенный на ту же программу заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что на пляжах вполне можно обойтись без масок — но только в случае строгого соблюдения социального дистанцирования.
Как сообщал «Рамблер», ранее заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко заявила, что начало туристического сезона в России будет возможно только после третьего этапа снятия ограничений по коронавирусу.
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Общество , Другое , Геленджик
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