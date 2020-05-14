Заболевшая COVID-19 Навка показала фото из больницы 

Фигуристка Татьяна Навка , ранее госпитализированная с коронавирусом, опубликовала фотографии из больничной палаты.

Навка разместила в «сториз» Instagram два снимка.

На одном изображена ваза с пионами, по-видимому, украшающая прикроватный столик в палате фигуристки.

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На втором запечатлен висящий на стене «график изменения положения тела пациента», согласно которому больному предписано менять положение лежа каждые четыре часа и переворачиваться с живота на правый бок, затем на спину, на левый бок, на живот и т.д.

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