Заболевшая COVID-19 Навка показала фото из больницы 

Фигуристка Татьяна Навка, ранее госпитализированная с коронавирусом, опубликовала фотографии из больничной палаты.
Навка разместила в «сториз» Instagram два снимка.
На одном изображена ваза с пионами, по-видимому, украшающая прикроватный столик в палате фигуристки.
Инстаграм
На втором запечатлен висящий на стене «график изменения положения тела пациента», согласно которому больному предписано менять положение лежа каждые четыре часа и переворачиваться с живота на правый бок, затем на спину, на левый бок, на живот и т.д.
Инстаграм
Как писал «Рамблер», 12 мая Татьяна Навка и ее муж Дмитрий Песков сообщили, что госпитализированы с коронавирусом. На следующий день Песков рассказал, что у него диагностирована двусторонняя пневмония.