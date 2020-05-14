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Заболевшая COVID-19 Навка показала фото из больницы 

Вероника Полынина 16 минут назад
Заболевшая COVID-19 Навка показала фото из больницы
Фото: РИА Новости
Фигуристка Татьяна Навка, ранее госпитализированная с коронавирусом, опубликовала фотографии из больничной палаты.
Навка разместила в «сториз» Instagram два снимка.
На одном изображена ваза с пионами, по-видимому, украшающая прикроватный столик в палате фигуристки.
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На втором запечатлен висящий на стене «график изменения положения тела пациента», согласно которому больному предписано менять положение лежа каждые четыре часа и переворачиваться с живота на правый бок, затем на спину, на левый бок, на живот и т.д.
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Как писал «Рамблер», 12 мая Татьяна Навка и ее муж Дмитрий Песков сообщили, что госпитализированы с коронавирусом. На следующий день Песков рассказал, что у него диагностирована двусторонняя пневмония.
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Общество , Дмитрий Песков , Татьяна Навка
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