Путин заявил о регистрации вакцины в сентябре 

О вакцине Путин говорил на совещании по вопросам развития генетических технологий. Он отметил, что о готовности к сентябрю говорят в центре «Вектор».

«Очень рассчитываю на то, что ваша работа будет завершена в те сроки, о которых вы сейчас сказали», — подчеркнул он.

Президент попросил центр «заблаговременно подумать» об обеспечении интеллектуальной собственности.

«Интерфакс» уточняет , что в «Векторе» завершили лабораторные испытания прототипов вакцины на чувствительных животных. Ученые выделили три перспективных препарата. Сейчас эти препараты переходят на этап доклинических исследований готовой лекарственной формы вакцины.

Этот этап будет завершен в июле, после чего начнутся клинические исследования на 300 добровольцах.

Как писал «Рамблер», накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые вакцины от коронавируса могут появиться в России ближе к концу июля.

По словам министра, клинические испытания вакцин стартуют в июне. Во время этих испытаний станет понятно, когда вакцины начнут изучать непосредственно в практическом применении. Предварительные результаты испытаний, по его словам, оказались обнадеживающими.