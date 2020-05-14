Путин заявил о регистрации вакцины в сентябре 

Президент Владимир Путин выразил надежду, что вакцину от нового коронавируса зарегистрируют в России в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости.
О вакцине Путин говорил на совещании по вопросам развития генетических технологий. Он отметил, что о готовности к сентябрю говорят в центре «Вектор».
«Очень рассчитываю на то, что ваша работа будет завершена в те сроки, о которых вы сейчас сказали», — подчеркнул он.
Президент попросил центр «заблаговременно подумать» об обеспечении интеллектуальной собственности.
«Интерфакс» уточняет, что в «Векторе» завершили лабораторные испытания прототипов вакцины на чувствительных животных. Ученые выделили три перспективных препарата. Сейчас эти препараты переходят на этап доклинических исследований готовой лекарственной формы вакцины.
Этот этап будет завершен в июле, после чего начнутся клинические исследования на 300 добровольцах.
Как писал «Рамблер», накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые вакцины от коронавируса могут появиться в России ближе к концу июля.
По словам министра, клинические испытания вакцин стартуют в июне. Во время этих испытаний станет понятно, когда вакцины начнут изучать непосредственно в практическом применении. Предварительные результаты испытаний, по его словам, оказались обнадеживающими.