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Канделаки сравнила представителя ВОЗ с Кличко 

Мария Иванова 31 минуту назад
Канделаки сравнила представителя ВОЗ с Кличко
Фото: РИА Новости
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высмеяла главу программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС Майка Райана. Его заявления о будущем коронавируса она прокомментировала в своем Telegram-канале.
Как писал «Рамблер», Райан заявил, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда и присоединиться к «смеси вирусов», которыми люди заражаются ежегодно.
По его словам, благодаря вакцине появится шанс уничтожить вирус, но эта вакцина должна быть очень эффективной и доступной каждому. Специалист отметил, что коронавирус «может перерасти в долговременную проблему, а может и не перерасти».
«Мда. Знаете, когда руководители Всемирной организации здравоохранения несут чушь из анекдотов про блондинок, я понимаю, за что ВОЗ была унижена Трампом», — отметила Канделаки (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Она сравнила заявления Райана с высказываниями Кличко.
«Эта болезнь (коронавирус) может стать долгосрочной проблемой, а может и не стать». Ну спасибо, теперь-то мне все стало ясно. Как там говорил Виталик Кличко? «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать», — заключила она.
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Комментарии
Общество , Тина Канделаки , ВОЗ
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