Канделаки сравнила представителя ВОЗ с Кличко 

Как писал «Рамблер», Райан заявил, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда и присоединиться к «смеси вирусов», которыми люди заражаются ежегодно.

По его словам, благодаря вакцине появится шанс уничтожить вирус, но эта вакцина должна быть очень эффективной и доступной каждому. Специалист отметил, что коронавирус «может перерасти в долговременную проблему, а может и не перерасти».

«Мда. Знаете, когда руководители Всемирной организации здравоохранения несут чушь из анекдотов про блондинок, я понимаю, за что ВОЗ была унижена Трампом», — отметила Канделаки (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Она сравнила заявления Райана с высказываниями Кличко.