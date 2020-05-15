В ВОЗ похвалили Россию за борьбу с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает хорошую организацию тестирования на коронавирус в России. Об этом заявил в пятницу в ходе брифинга директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"В РФ очень хорошо организуется масштабное тестирование, тесты предоставляются общественности, — отметил он. — Но понятно, что резкое увеличение числа новых случаев является стрессом для всей системы здравоохранения".
"Есть отчеты по относительно малому числу смертей, — добавил Райан. — Поэтому мы сейчас обсуждаем с российскими коллегами вопросы регистрации смертей".