В ВОЗ похвалили Россию за борьбу с коронавирусом

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"В РФ очень хорошо организуется масштабное тестирование, тесты предоставляются общественности, — отметил он. — Но понятно, что резкое увеличение числа новых случаев является стрессом для всей системы здравоохранения".

"Есть отчеты по относительно малому числу смертей, — добавил Райан. — Поэтому мы сейчас обсуждаем с российскими коллегами вопросы регистрации смертей".