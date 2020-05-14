Как писал «Рамблер», о смерти Аллы Мещеряковой стало известно 14 мая. Актриса скончалась на 78-м году жизни. Среди наиболее известных ее работ — роли в картинах «А зори здесь тихие», «Хозяин тайги», «Калина красная».

По данным РЕН ТВ, из квартиры Мещеряковой и ее мужа, режиссера Владимира Коновалова пропали 30 тысяч рублей и драгоценности. Дочь режиссера заявила каналу, что подозревает в краже сиделку отца.

Сейчас полиция ищет подозреваемую, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.