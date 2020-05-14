Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Актрису из «А зори здесь тихие» обокрали перед смертью 

Мария Иванова 35 минут назад
Актрису Аллу Мещерякову обокрали за несколько дней до смерти. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как писал «Рамблер», о смерти Аллы Мещеряковой стало известно 14 мая. Актриса скончалась на 78-м году жизни. Среди наиболее известных ее работ — роли в картинах «А зори здесь тихие», «Хозяин тайги», «Калина красная».
По данным РЕН ТВ, из квартиры Мещеряковой и ее мужа, режиссера Владимира Коновалова пропали 30 тысяч рублей и драгоценности. Дочь режиссера заявила каналу, что подозревает в краже сиделку отца.
Сейчас полиция ищет подозреваемую, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Общество , Видео , Алла Мещерякова , Владимир Коновалов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой
Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной
Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной
Видео
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение