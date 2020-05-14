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Скончалась актриса Алла Мещерякова 

Павел Тиунов и ещё 12 15 минут назад
Умерла Алла Мещерякова
Фото: © Аватар-Фильм (2002)
Актриса Алла Мещерякова, сыгравшая роль Марии Никифоровны в военном фильме «…А зори здесь тихие», скончалась на 78 году жизни, сообщает сайт Союза кинематографистов РФ. Причина смерти Заслуженной артистки России пока не известна.
«Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», — говорится в сообщении.
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году. Еще будучи студенткой, начала активно сниматься в кино. Первая работа — у Марка Орлова в фильме «Страницы первой любви». Первую главную роль актриса исполнила в фильме «Сердце друга». В послужном списке Мещеряковой более 80 картин, среди которых «…А зори здесь тихие», «Пропажа свидетеля», «Бой с тенью», «Успех», «Софья Ковалевская», «Бригада» и другие. В последнее являлась актрисой дубляжа.
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Общество , Другое , Алла Мещерякова , Марк Орлов
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