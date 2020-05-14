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Okko покажет россиянам корейскую премьеру и спектакль с Хаматовой 

Сергей Василенок 14 минут назад
Как разум обманывает ваше тело
Фото: Трейлер "На пределе"
В четверг, 14 мая, онлайн-кинотеатр Okko покажет постановку «Фрекен Жюли» Театра Наций с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым.
Утром, в 9:00, Okko предлагает зрителям силовую тренировку для мышечного корсета позвоночника в рамках проекта онлайн-тренировок #ФитнесПротивВируса.
В 12:00 зрителей ждет встреча с новинкой «Восточный ветер 4» — трогательной историей дружбы между людьми и лошадьми.
В 14:00 — новый видео-урок от Novikov School. Артур Овчинников научит готовить киш с судаком и укропом.
В 16:00 начнется сериал «На пределе», который расскажет, как долго разум может убеждать тело продолжать выходить за пределы возможностей.
В 19:00 Okko покажет постановку «Фрекен Жюли» Театра Наций с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым. Это спектакль хедлайнера европейских фестивалей, худрука немецкого театра «Шаубюне» Томаса Остермайера. Психологическая драма Августа Стриндберга о больной страсти между Фрекен Жюли (Хаматова) и лакеем ее отца (Миронов) парадоксальным образом оказывается совершенно адекватной современности.
В 21:00 Okko приготовил для зрителей еще одну новинку — мелодраму «Верю в любовь» о чувствах, которые способны изменить жизнь человека и весь мир.
И, наконец, в 22:00 зрителей ждет премьера остросюжетной картины корейского режиссера Пон Джун-хо «Воспоминания об убийстве». В 1986 году в корейском провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращенным способом. Детектив и его помощник попытаются найти убийцу и заставить его сознаться самыми жестокими методами.
Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.
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Комментарии
Общество , Томас Остермайер , Евгений Миронов
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