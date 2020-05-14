Как разум обманывает ваше тело

В четверг, 14 мая, онлайн-кинотеатр Okko покажет постановку «Фрекен Жюли» Театра Наций с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым

Утром, в 9:00, Okko предлагает зрителям силовую тренировку для мышечного корсета позвоночника в рамках проекта онлайн-тренировок #ФитнесПротивВируса.

В 12:00 зрителей ждет встреча с новинкой «Восточный ветер 4» — трогательной историей дружбы между людьми и лошадьми.

В 14:00 — новый видео-урок от Novikov School . Артур Овчинников научит готовить киш с судаком и укропом.

В 16:00 начнется сериал «На пределе» , который расскажет, как долго разум может убеждать тело продолжать выходить за пределы возможностей.

В 19:00 Okko покажет постановку «Фрекен Жюли» Театра Наций с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым. Это спектакль хедлайнера европейских фестивалей, худрука немецкого театра «Шаубюне» Томаса Остермайера . Психологическая драма Августа Стриндберга о больной страсти между Фрекен Жюли (Хаматова) и лакеем ее отца (Миронов) парадоксальным образом оказывается совершенно адекватной современности.

В 21:00 Okko приготовил для зрителей еще одну новинку — мелодраму «Верю в любовь» о чувствах, которые способны изменить жизнь человека и весь мир.

И, наконец, в 22:00 зрителей ждет премьера остросюжетной картины корейского режиссера Пон Джун-хо «Воспоминания об убийстве» . В 1986 году в корейском провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращенным способом. Детектив и его помощник попытаются найти убийцу и заставить его сознаться самыми жестокими методами.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.