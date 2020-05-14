Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне назвали самый опасный транспорт в условиях пандемии коронавируса 

Lenta.ru 45 минут назад
Россияне назвали самый «заразный» транспорт
Фото: Сергей Пивоваров / Reuters
Российские туристы назвали вид транспорта, который вызывает у них наибольшие опасения по поводу безопасности в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования билетов Biletix, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Согласно полученным данным, большинство россиян, 28 процентов, в сложившихся обстоятельствах назвали самыми ненадежными средствами передвижения круизные лайнеры и автобусы. 26 процентов респондентов считают, что в настоящее время опаснее всего путешествовать на поездах, а 21 процент — на самолетах.
При этом стало известно, что более половины участников опроса положительно относятся к дополнительным мерам по обеспечению эпидемиологической безопасности на транспорте. 77 процентов уверены, что улучшение качества санитарной обработки самолетов, частая замена фильтров в кондиционерах, а также раздача масок и перчаток помогут снизить риск заражения, однако 13 процентов уверены, что такие нововведения бессмысленны.
В то же время российские туристы не готовы переплачивать за путешествия в связи с новыми требованиями. 37 процентов опрошенных не против подорожания авиабилетов на сумму до десяти процентов от стоимости, семь процентов — до трети, а три процента — до 50 процентов.
24 апреля сообщалось, что в сфере пассажирских авиаперевозок после спада заболеваемости прогнозируются масштабные изменения. В первую очередь будущие нововведения затронут процесс регистрации на рейс в аэропорту — по мнению экспертов, он может стать полностью бесконтактным за счет устройств, сканирующих уникальные коды или считывающих голосовые команды.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Последние новости
В Кремле заявили об отсутствии планов по укрупнению регионов В Кремле заявили об отсутствии планов по укрупнению регионов Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь В России предсказали создание новой глобальной бизнес-модели из-за коронавируса В России предсказали создание новой глобальной бизнес-модели из-за коронавируса
Комментарии 3
Общество , Социология , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вакцинация в России может пойти по «военному» пути
Вакцинация в России может пойти по «военному» пути
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Эмин Агаларов объявил о разводе
Эмин Агаларов объявил о разводе
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Видео
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение