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Преподаватель МГУ признался в сексе со студентками 

Вероника Полынина и ещё 12 7 минут назад
Преподаватель МГУ признался в сексе со студентками
Фото: РИА Новости
Профессор филологического факультета МГУ Сергей Князев уволился после обвинений студентов в домогательствах со стороны преподавателей.
Князев указал в Facebook, что действительно имел отношения со студентками, но «всегда считал, что они были добровольными».
«Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было», — написал он.
Как сообщал «Рамблер», 8 мая студенческое издание DOXA опубликовало статью, в которой говорилось о домогательствах преподавателей к студенткам. В материале приводилось девять историй харассмента, в том числе, рассказывалось о случаях отказа ставить оценку. Фамилии преподавателей не назывались.
Позже студенты написали руководству МГУ открытое письмо с просьбой создать правовой механизм, который позволит защитить студентов от домогательств. Нарушение этого регламента должно вести к реальным последствиям «вплоть до дисциплинарных взысканий и увольнения».
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Общество , Сергей Князев , МГУ
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