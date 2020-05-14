Преподаватель МГУ признался в сексе со студентками 

Профессор филологического факультета МГУ Сергей Князев уволился после обвинений студентов в домогательствах со стороны преподавателей.

Князев указал в Facebook, что действительно имел отношения со студентками, но «всегда считал, что они были добровольными».

«Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было», — написал он.

Как сообщал «Рамблер», 8 мая студенческое издание DOXA опубликовало статью, в которой говорилось о домогательствах преподавателей к студенткам. В материале приводилось девять историй харассмента, в том числе, рассказывалось о случаях отказа ставить оценку. Фамилии преподавателей не назывались.

Позже студенты написали руководству МГУ открытое письмо с просьбой создать правовой механизм, который позволит защитить студентов от домогательств. Нарушение этого регламента должно вести к реальным последствиям «вплоть до дисциплинарных взысканий и увольнения».