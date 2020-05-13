В саратовской больнице выявили очаг коронавируса 

Самойловская районная больница Саратовской области , где выявили очаг коронавируса, закрыта на карантин, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19 ранее в среду сообщил, что очаг коронавируса выявили в Самойловской районной больнице, где за сутки зарегистрировано 18 случаев заражения этой инфекцией, в том числе среди медработников.

"У нас на сегодня только занос в Самойловскую районную больницу, которая полностью закрыта на карантин по ситуации, которая возникала", — сказала Кожанова на заседании областного оперштаба.

Вице-губернатор — председатель правительства региона Александр Стрелюхин на заседании уточнил, что в очаге COVID-19 в Самойловской больнице коронавирусом заболели восемь медицинских работников.

Всего в области лабораторно подтверждены 1317 случаев заражения коронавирусом, в том числе 85 за последние сутки. Скончались 18 пациентов с COVID-19, выздоровели 277 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.