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Доктор Мясников пожаловался на «дебилов» 

News.ru и ещё 15 1 час назад
Доктор Мясников пожаловался на «дебилов»
Фото: РИА Новости
Главврач Городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников пожаловался на большое количество «дебилов», которые критикуют его заявления.
Телеведущий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» привёл в пример комментарий под публикацией в соцсети, где один комментатор упрекнул доктора в том, что он надел защитный костюм во время посещения больных COVID-19, хотя ранее он критиковал эту одежду.
Вы меня на «слабо» не берите! Я в Анголе к Эболе ходил без ничего. Тогда она была, а костюмов не было, у нас были случаи. Я в холерном бараке людей спасал. Меня на понт брать не надо, — заявил Мясников.
По его словам, он надел костюм, потому что заботится о безопасности подчинённых. Они могут тоже отказаться от средств защиты, если увидят, что руководство больницы ими не пользуется. Медик напомнил, что маски помогают избежать передачи вируса от человека к человеку.
На сегодняшний день в России зафиксировано 252 245 случаев заражения COVID-19 на территории 85 регионов страны, 2305 пациентов скончались.
Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора считают, что человек, перенёсший COVID-19, может оставаться бессимптомным носителем вируса.
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Комментарии 16
Общество , Другое , Александр Мясников , Роспотребнадзор
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