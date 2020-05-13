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Депутаты предложили убрать из УК статью об оскорблении представителя власти 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Статью об оскорблении власти предложили убрать из УК
Фото: РИА Новости
Депутаты от ЛДПР Александр Старовойтов, Антон Морозов и Кирилл Черкасов предложили исключить из УК РФ статью 319 («Оскорбление представителя власти»). Соответствующий проект закона опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Авторы закона пишут, что, так как статья 319 УК РФ не предусматривает лишения свободы, а в основном лишь наказывает штрафом или работами, то ответственности, предусмотренной Кодексом административных правонарушений, вполне достаточно. В связи с этим они хотят восстановить социальную справедливость, уравняв публичную власть и граждан РФ.
Депутаты отмечают, что не видят смысла в увеличении числа людей, судимых по уголовным статьям в тот момент, когда государство «стоит на пути декриминализации ряда статей УК».
Статья 319 УК РФ предусматривает штраф до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до года.
12 мая в Госдуму внесли проект закона о штрафах для чиновников за хамство и оскорбление граждан.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан. «Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место», — сказал президент. Затем он поручил ужесточить эту ответственность.
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Комментарии
Общество , Александр Старовойтов , Кирилл Черкасов , Антон Морозов , Владимир Путин , Госдума , ЛДПР
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