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Выпускники в этом году будут сдавать только два предмета ЕГЭ 

РИА Новости 24 минуты назад
Выпускники будут сдавать только два предмета ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Выпускники российских школ в этом году будут сдавать два предмета в рамках Единого госэкзамена, выбрав те, которые необходимы для поступления на тот или иной факультет, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
Он отметил, что ЕГЭ будет проводиться по единому для всей страны расписанию.
"Те выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах РФ, им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ. Это будет два экзамена, которые выпускнику необходимо выбрать, исходя из того, на какой факультет он поступает", — заявил Глушко в эфире канала "Россия 24".
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Общество , Образование , Дмитрий Глушко
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