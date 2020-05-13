Выпускники будут сдавать только два предмета ЕГЭ

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Выпускники российских школ в этом году будут сдавать два предмета в рамках Единого госэкзамена, выбрав те, которые необходимы для поступления на тот или иной факультет, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко

Он отметил, что ЕГЭ будет проводиться по единому для всей страны расписанию.