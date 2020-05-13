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В Воронежской области продлили режим самоизоляции 

РИА Новости 42 минуты назад
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Фото: РИА Новости
Власти Воронежской области продлили до 31 мая в регионе режим повышенной готовности и самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе губернатора Александра Гусева.
Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавирусной инфекции в области ввели с 31 марта. Затем ограничительные меры продлевали несколько раз. С 12 мая в регионе ввели масочный режим.
"Постановляю временно приостановить до 31 мая 2020 года на территории Воронежской области: оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, в том числе деятельность фитнес-центров, осуществление (проведение) тренировок, соревнований и иных мероприятий спортивного характера; б) деятельность объектов розничной торговли (в том числе функционирующих на территории торгово-развлекательных и торговых центров, торговых комплексов, супермаркетов (универсамов), универмагов, гипермаркетов, магазинов-складов, аутлет-центров, моллов, ярмарок, рынков)", — говорится в указе.
Как и прежде, будут работать аптеки, магазины, торгующие продуктами питания и товарами первой необходимости, салоны сотовой связи, автомагазины. Дискотеки, кинотеатры, салоны красоты, бани, кальянные, парки культуры и отдыха будут по-прежнему закрыты. Не возобновят работу до конца мая парки, рестораны, кафе и фудкорты.
"Обязать граждан, проживающих на территории Воронежской области, в возрасте старше б5 лет, а также граждан, имеющих (определенные) заболевания, соблюдать режим самоизоляции", — информирует документ. Остальные категории граждан также просят без необходимости не покидать место пребывания.
Гражданам, прибывшим на территорию Воронежской области из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга необходимо, как гласит указ, сообщить о своем приезде и месте регистрации на горячую линию, а затем самоизолироваться на две недели. В свою очередь, жителям Воронежской области не рекомендуют выезжать за пределы региона.
Также продлен в области масочный режим. Маски и перчатки рекомендуется использовать во всех общественных местах.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 983 человек. Умерли 15 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 352 человека.
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Общество , Александр Гусев , Воронежская Область
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