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Норкин снова пропал из эфира 

Мария Иванова 22 минуты назад
Норкин снова пропал из эфира
Фото: РИА Новости
Программа «Место встречи» на НТВ вышла 12 мая без ведущего Андрея Норкина. Внимание на это обратил «Царьград».
В этот день ток-шоу вел Иван Трушкин, он попросил зрителей не волноваться.
«Он [Норкин] не заболел коронавирусом. Это точно. Он отсутствует по уважительной причине — я не буду ее называть», — отметил Трушкин.
Как писал «Рамблер», в апреле прошлого года Норкин покинул студию «Место встречи» во время прямого эфира. Он ушел после реплик гостей студии о ситуации на Украине. В пресс-службе НТВ заявили, что ему стало плохо.
Представитель Норкина рассказывал, что ведущему пришлось взять больничный из-за переутомления и стрессов на работе, где ему приходится общаться с агрессивными людьми.
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Общество , Иван Трушкин , Андрей Норкин , Царьград ТВ , НТВ
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