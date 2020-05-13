Норкин снова пропал из эфира 

Программа «Место встречи» на НТВ вышла 12 мая без ведущего Андрея Норкина . Внимание на это обратил «Царьград».

В этот день ток-шоу вел Иван Трушкин , он попросил зрителей не волноваться.

«Он [Норкин] не заболел коронавирусом. Это точно. Он отсутствует по уважительной причине — я не буду ее называть», — отметил Трушкин.

Как писал «Рамблер», в апреле прошлого года Норкин покинул студию «Место встречи» во время прямого эфира. Он ушел после реплик гостей студии о ситуации на Украине. В пресс-службе НТВ заявили, что ему стало плохо.

Представитель Норкина рассказывал, что ведущему пришлось взять больничный из-за переутомления и стрессов на работе, где ему приходится общаться с агрессивными людьми.