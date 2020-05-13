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Россияне устали от режима самоизоляции 

Лера Букина 1 час назад
Россияне устали от режима самоизоляции
Фото: ТАСС
Россияне были приглашены принять участие в социологическом опросе. Он был проведен Аналитической службой Рамблера. По результатам данного исследования было выявлено, как сильно россияне устали от режима самоизоляции.
Были получены следующие данные:
31% опрошенных терпеливо переносят данный режим, но признаются в том, что уже хотели бы сменить обстановку.
24% проголосовавших получают удовольствие от проведенного с семьей времени.
«Семья рядом, сплю много, отдыхаю. Что еще нужно?», — подчеркнули участники.
17% россиян устали настолько сильно, что стали выходить из дома, нарушая установленный режим.
15% участников тяжелее всех переносят такие условия. У них началась депрессия.
А 13% россиян обратили внимание на то, что в последнее время стали агрессивными и нервными.
В опросе приняли участие 5338 человек.
Москва готова к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом председатель Московской городской думы Алексей Шапошников заявил в эфире телеканала «Звезда».
6 мая, как сообщал «Рамблер», глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова объявила о разработке проекта рекомендаций по снятию ограничений, которые были введены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Проект подразумевает, что принятие соответствующего решения будет основываться на оценке темпов прироста заболевших, охвате тестирования и свободности коечного фонда в регионе за одну-две недели, а происходить в три этапа. На первом работу возобновит часть торговых объектов и будут разрешены прогулки с детьми и занятия спортом.
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Комментарии
Общество , Анна Попова , Алексей Шапошников , Мосгордума , Роспотребнадзор , ТК "Звезда"
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