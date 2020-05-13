Россияне были приглашены принять участие в социологическом опросе. Он был проведен Аналитической службой Рамблера. По результатам данного исследования было выявлено, как сильно россияне устали от режима самоизоляции.

Были получены следующие данные:

31% опрошенных терпеливо переносят данный режим, но признаются в том, что уже хотели бы сменить обстановку.

24% проголосовавших получают удовольствие от проведенного с семьей времени.

«Семья рядом, сплю много, отдыхаю. Что еще нужно?», — подчеркнули участники.

17% россиян устали настолько сильно, что стали выходить из дома, нарушая установленный режим.

15% участников тяжелее всех переносят такие условия. У них началась депрессия.

А 13% россиян обратили внимание на то, что в последнее время стали агрессивными и нервными.

В опросе приняли участие 5338 человек.

Проект подразумевает, что принятие соответствующего решения будет основываться на оценке темпов прироста заболевших, охвате тестирования и свободности коечного фонда в регионе за одну-две недели, а происходить в три этапа. На первом работу возобновит часть торговых объектов и будут разрешены прогулки с детьми и занятия спортом.