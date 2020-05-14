Второй и третий подъёмы уровня заболеваемости коронавирусом нового типа в России возможны до появления вакцины или формирования коллективного иммунитета населения, заявил заместитель директора Центрального научно— исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов

По мнению специалиста, свести уровень заболеваемости к нулевому невозможно. И, в случае с коронавирусом, как и с любой другой острой инфекцией дыхательных путей, остаётся надеяться на появление у населения территории коллективного иммунитета к вирусу.

Поэтому я абсолютно уверен, что будет второй подъём, возможно, и третий подъем до того момента, пока не сработает коллективный иммунитет или эффективная вакцина не появится, — сказал эпидемиолог в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.