Решена судьба вызвавших пожар в больницах ИВЛ 

Обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «АВЕНТА-М», из-за которых в двух больницах возникли пожары, приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

9 мая, как сообщал «Рамблер», в палате реанимации Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого в Москве произошел пожар. В результате него погибла пациентка. Причиной возгорания стала неисправность аппарата ИВЛ «АВЕНТА-М», произведенного на Уральском приборостроительном заводе.

Вчера пожар произошел в отделении реанимации Городской больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В результате него погибли пятеро пациентов, один врач получил отравление продуктами горения. Причиной возгорания стала неисправность аппарата ИВЛ «АВЕНТА-М», который был произведен на Уральском приборостроительном заводе.