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Решена судьба вызвавших пожар в больницах ИВЛ 

Артём Кульша 1 час назад
Решена судьба вызвавших пожар в больницах ИВЛ
Фото: ТАСС
Обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «АВЕНТА-М», из-за которых в двух больницах возникли пожары, приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
9 мая, как сообщал «Рамблер», в палате реанимации Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого в Москве произошел пожар. В результате него погибла пациентка. Причиной возгорания стала неисправность аппарата ИВЛ «АВЕНТА-М», произведенного на Уральском приборостроительном заводе.
Вчера пожар произошел в отделении реанимации Городской больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В результате него погибли пятеро пациентов, один врач получил отравление продуктами горения. Причиной возгорания стала неисправность аппарата ИВЛ «АВЕНТА-М», который был произведен на Уральском приборостроительном заводе.
Сегодня Росздравнадзор сообщил о приостановке обращения на территории России аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе с 1 апреля 2020 года.
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Общество , Наука и техника , Росздравнадзор
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