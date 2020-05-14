Раскрыта удивительная скорость развития COVID-19

Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам эксперта, развитие болезни может произойти меньше, чем за сутки. Пациент, который чувствует себя не очень плохо утром, может вечером оказаться в реанимации, подчеркнул Сапронов.

По последним данным, в России зафиксировано 242 271 случай новой коронавирусной инфекции, из них 2212 — с летальным исходом. Вылечились 48 003 человека.