Инстаграм Кадырова заблокировали 

Кадыров ведет инстаграм под ником Kadyrov_95. На него подписаны почти 1,5 миллиона человек. В настоящее время попытка посетить аккаунт главы Чечни приводит на страницу, на которой сказано о его недоступности.

«Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — сказано в сообщении.

В 2017 году, как сообщал «Рамблер», инстаграм Кадырова уже был заблокирован. Тогда же был заблокирован фейсбук главы Чеченской республики. В компании Facebook, которая владеет обеими социальными сетями, назвали причиной блокировки санкции, введенные властями США в отношении Кадырова. Он сам заявил, что его соцсети были заблокированы из-за критики политики Соединенных Штатов Америки в исламском мире.