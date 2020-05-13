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Инстаграм Кадырова заблокировали 

Артём Кульша 1 час назад
Инстаграм Кадырова заблокировали
Фото: ТАСС
Инстаграм-аккаунт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова был заблокирован. Об этом сообщает «Ура.ру».
Кадыров ведет инстаграм под ником Kadyrov_95. На него подписаны почти 1,5 миллиона человек. В настоящее время попытка посетить аккаунт главы Чечни приводит на страницу, на которой сказано о его недоступности.
«Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — сказано в сообщении.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», инстаграм Кадырова уже был заблокирован. Тогда же был заблокирован фейсбук главы Чеченской республики. В компании Facebook, которая владеет обеими социальными сетями, назвали причиной блокировки санкции, введенные властями США в отношении Кадырова. Он сам заявил, что его соцсети были заблокированы из-за критики политики Соединенных Штатов Америки в исламском мире.
В марте боец Александр Емельяненко провел тренировочный бой с Кадыровым и сообщил в своем инстаграме, что тот не жалел его — бил жестко и с обеих рук. Также Емельяненко в шутку назвал себя щенком по сравнению с главой Чечни.
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Общество , Политика , Александр Емельяненко , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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