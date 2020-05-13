Что стало с соцпакетами сотрудников во время пандемии 

Бассейны, фитнес-клубы, курсы английского и бесплатные обеды в офисах, — все эти опции, которыми хорошие компании поощряют лояльность сотрудников, этой весной стали недоступны.

Соцпакеты или пропали из описания вакансий, или их описание повторяют из прежних объявлений, сейчас соискатели на этот фактор обращают минимальное внимание, почти в один голос сказали представители опрошенных сервисов по трудоустройству. Фактически все работодатели перестали предоставлять большую часть входящих в соцпакет услуг.

"Соцпакеты интересуют только сотрудников корпоративного сектора среднего и высшего уровня, до пандемии они играли для них весьма заметную роль при выборе места работы, — отмечает заведующая Центром анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Алина Пишняк. — Подавляющему большинству — а сейчас и практически всем — гораздо важнее сама возможность официального трудоустройства и получения регулярной зарплаты".

По данным проведенного в России исследования Randstad employer brand research (сбор данных был завершен 10 февраля), неудовлетворенность социальным пакетом вошла в число основных причин смены работы. При этом тройка самых востребованных его составляющих — дополнительные выходные дни, медицинское страхование и компенсация расходов на проезд и сотовую связь.

С одной стороны, набор благ из соцпакета — добрая воля работодателя. Но если условия их предоставления прописаны в трудовом договоре или локальном правовом акте, то оговоренный соцпакет становится обязанностью работодателя, объясняет руководитель направления антимонопольного регулирования государственных заказов юридической компании A. T.LEGAL Любовь Боженко. И тут у персонала возникает право требовать положенных благ: работник может потребовать компенсации или замены каких-либо составляющих социального пакета.

В некоторых случаях для изменения или прекращения действия соцпакета руководителю потребуется согласовать эти меры с представительным органом работников. Если же соцпакет прописан в трудовом договоре, для его немедленной корректировки потребуется согласие самого работника. В одностороннем порядке руководитель сможет изменить эти условия только с предварительным уведомлением за два месяца.

Понятное дело, что в трудный для всех момент пытаться выжимать все возможные блага из руководства не вполне разумно. Но и оставлять свой персонал без привычных мер дополнительной поддержки тоже не совсем правильно.