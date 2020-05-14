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В Тамбовской области шестимесячный ребенок заболел COVID-19 

РИА Новости и ещё 12 31 минуту назад
В России шестимесячный ребенок заболел COVID-19
Фото: РИА Новости
Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 86 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших оказались 12 детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет, сообщает администрация региона.
"Восемьдесят шесть новых случаев сегодня. Из них: 34 мужчины, 40 женщин, 12 детей (девочки 2, 10, 13, 14 лет, мальчики 6 месяцев, 2, 3, 12, 13, 13, 14, 15 лет). Возраст взрослых от 19 до 87 лет. Четверо прибыли из других регионов, 82 контактных с приехавшими из других регионов", — говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом — 1654 (437 из них выздоровели: 223 выписаны из стационара, 214 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 4 летальных исхода)", — сообщают областные власти.
На данный момент госпитализированы 374 человека, у 274 диагноз подтвержден, 23 — с подозрением, у 30 — анализ отрицательный, у 47 анализы в работе, из госпитализированных у 204 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением — 2709 (из них подтверждённых случаев — 939, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому — 4159. Выписано из больниц — 433. Всего обследованных лиц — 7675", — сообщает обладминистрация.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Общество , Строительство , COVID-19
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