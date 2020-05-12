Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Попова: санитарная обстановка в России остается достаточно напряженной 

ТАСС 1 час назад
В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ
Фото: ТАСС
Санитарная обстановка остается напряженной в России на сегодняшний день в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Доме правительства.
"В Российской Федерации на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая остановка остается достаточно напряженной. Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией каждый день добавляется", — сообщила она.
При этом Попова сказала, что число новых случаев заражения остается стабильным в течение последних 10 суток.
"С 3 мая последние десять суток общее количество… зарегистрированных заболевших новой коронавирусной инфекцией статистически примерно одно и то же. То есть десять дней в Российской Федерации мы не видим значимого роста день ко дню при сравнении этих цифр", — заявила она.
Около 41% инфицированных не имеют никаких симптомов.
"На сегодняшний день лиц с бессимптомным течением зарегистрирован 41%. То есть из общего количества всех выявленных чуть меньше половины — это люди, у которых не было симптомов на начале или на момент выявления и потом эти симптомы не развивались", — сказала Попова.
Число женщин и мужчин в России среди заразившихся является примерно равным.
"Несколько изменилась возрастная структура внутри общего количества заболевших", — добавила она.
Уровень заболеваемости составляет 158 случаев на 100 тыс. человек.
"Уровень заболеваемости, который сегодня зарегистрирован в Российской Федерации, а это — 158,3 случая на 100 тысяч человек, относит нашу страну в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации заболевания у граждан", — сказала Попова.
По словам главы Роспотребнадзора, такой подход к оценке "наиболее оправданный".
"Потому что совершенно невозможно сравнивать количество заболевших в стране с населением более 100 млн и в стране, население которой не превышает 10 млн", — отметила она.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
ТАСС: последние новости
Эксперт рассказала, какие маски и перчатки лучше носить в период пандемии Эксперт рассказала, какие маски и перчатки лучше носить в период пандемии Попова: ученые считают, что коронавирус останется надолго в мире Попова: ученые считают, что коронавирус останется надолго в мире На Кубани направили около 5 млрд рублей на поддержку экономики и соцвыплаты На Кубани направили около 5 млрд рублей на поддержку экономики и соцвыплаты
Комментарии
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Начался прием заявок для выплат на детей
Начался прием заявок для выплат на детей
Лавров рассказал об американской помощи России
Лавров рассказал об американской помощи России
Москвич украл автомобиль и наехал на полицейского
Москвич украл автомобиль и наехал на полицейского
Москве предсказали первый этап ослабления самоизоляции
Москве предсказали первый этап ослабления самоизоляции
ВОЗ раскрыла информацию о мутациях коронавируса
ВОЗ раскрыла информацию о мутациях коронавируса
Видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
00:52
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
В мире Общество
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
01:04
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Наука и техника
Опубликовано видео спасения дорогой иномарки из огня в Тюмени
00:23
Опубликовано видео спасения дорогой иномарки из огня в Тюмени
Происшествия Пожары
Опубликовано видео с места пожара в больнице Петербурга
00:39
Опубликовано видео с места пожара в больнице Петербурга
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение