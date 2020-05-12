В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ

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Санитарная обстановка остается напряженной в России на сегодняшний день в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Доме правительства.

"В Российской Федерации на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая остановка остается достаточно напряженной. Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией каждый день добавляется", — сообщила она.

При этом Попова сказала, что число новых случаев заражения остается стабильным в течение последних 10 суток.

"С 3 мая последние десять суток общее количество… зарегистрированных заболевших новой коронавирусной инфекцией статистически примерно одно и то же. То есть десять дней в Российской Федерации мы не видим значимого роста день ко дню при сравнении этих цифр", — заявила она.

Около 41% инфицированных не имеют никаких симптомов.

"На сегодняшний день лиц с бессимптомным течением зарегистрирован 41%. То есть из общего количества всех выявленных чуть меньше половины — это люди, у которых не было симптомов на начале или на момент выявления и потом эти симптомы не развивались", — сказала Попова.

Число женщин и мужчин в России среди заразившихся является примерно равным.

"Несколько изменилась возрастная структура внутри общего количества заболевших", — добавила она.

Уровень заболеваемости составляет 158 случаев на 100 тыс. человек.

"Уровень заболеваемости, который сегодня зарегистрирован в Российской Федерации, а это — 158,3 случая на 100 тысяч человек, относит нашу страну в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации заболевания у граждан", — сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, такой подход к оценке "наиболее оправданный".