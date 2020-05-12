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На госуслугах запустили сервис для выплат на детей 

Вероника Полынина 8 минут назад
На портале госуслуг создан отдельный сервис posobie16.gosuslugi.ru для оформления заявлений на получение единовременной выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи.
«Россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трёх до 16 лет по адресу posobie16.gosuslugi.ru», — сообщили в министерстве.
Сайт Госуслуг рухнул после выступления Путина
Как сообщал «Рамблер», накануне президент России Владимир Путин объявил, что все российские семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет могут получить единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей на одного ребенка. Обратиться за выплатой можно с 12 мая, выплаты начнутся 1 июня.
Общество , Видео , Владимир Путин , Минкомсвязи РФ , РИА Новости
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