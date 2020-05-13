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Работающие с больными коронавирусом врачи из-за тяжелого психологического состояния часто перестают уделять внимание правильному ношению средств индивидуальной защиты, что провоцирует инфекционные очаги в стационарах, сказала глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова

"Создаются очень большие риски для здоровья самих медиков. Потому что человек в таком состоянии психологически тяжелом, он перестает должное внимание уделять правильному ношению средств индивидуальной защиты…. Возникают опасности перекрестного инфицирования, отсюда и очаги инфекционные в стационарах, которые мы, к сожалению, часто наблюдаем", — сказала Скворцова в эфире "России 24".

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.