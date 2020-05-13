Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скворцова рассказала о рисках для здоровья врачей, работающих с COVID-19 

РИА Новости и ещё 19 27 минут назад
Работающие с больными коронавирусом врачи из-за тяжелого психологического состояния часто перестают уделять внимание правильному ношению средств индивидуальной защиты, что провоцирует инфекционные очаги в стационарах, сказала глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
"Создаются очень большие риски для здоровья самих медиков. Потому что человек в таком состоянии психологически тяжелом, он перестает должное внимание уделять правильному ношению средств индивидуальной защиты…. Возникают опасности перекрестного инфицирования, отсюда и очаги инфекционные в стационарах, которые мы, к сожалению, часто наблюдаем", — сказала Скворцова в эфире "России 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последние новости
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире
Общество , Видео , Другое , Вероника Скворцова , Федеральное медико-биологическое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Видео
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Белый дом рассказал о здоровье Путина
01:00
Белый дом рассказал о здоровье Путина
Политика
Навка рассказала о состоянии Пескова
00:48
Навка рассказала о состоянии Пескова
Политика
Названо условие для поездок россиян за границу
00:27
Названо условие для поездок россиян за границу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение