Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована 

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«Рамблер» писал, что сегодня Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 и проходит лечение.

«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось: и кровь, и температуры нет. (…) Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — рассказала Татьяна Навка.

Она отметила, что они с мужем решили лечь в больницу, чтобы не подвергать риску всю остальную семью.