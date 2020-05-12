Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована 

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что была госпитализирована с коронавирусом. Об этом она рассказала Daily Storm.
«Рамблер» писал, что сегодня Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 и проходит лечение.
«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось: и кровь, и температуры нет. (…) Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — рассказала Татьяна Навка.
Она отметила, что они с мужем решили лечь в больницу, чтобы не подвергать риску всю остальную семью.
«Муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», — добавила спортсменка.