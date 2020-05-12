«Почему в России так мало жертв COVID-19?»

Stern (Германия) не может поверить, что сравнительно небольшое количество жертв коронавируса в России связано с эффективностью принятых мер и грамотной работой медиков. Автор ищет подвох в статистике и методах подсчета, однако приводит прогноз: смертность в России составит примерно треть от европейской.
В России количество инфицированных коронавирусом резко устремляется вверх. Но от вирусного заболевания якобы практически никто не умирает. Это может быть связано с особым методом подсчета.
Практически ни в одной другой стране коронавирус сейчас не распространяется так быстро, как в России. Только в воскресенье российские власти зафиксировали 11 тысяч заразившихся. Тем самым Россия перешагнула рубеж в 200 тысяч выявленных случаев.
По данным американского Университета Джона Хопкинса, по общему числу выявленных случаев заболевания страна сейчас находится на пятом месте после США, Испании, Италии и Великобритании. Если эта тенденция продолжится, уже в начале недели Россия может обогнать три страны-очага коронавируса и оказаться на втором месте.
На этом фоне удивительно низкие цифры смертельных исходов, поступающие из путинской империи, похожи на чудо. Официально от коронавируса скончались 1915 россиян. Для сравнения: в Италии и Великобритании при примерно таком же числе инфицированных на данный момент свыше 30 тысяч смертей. Как России удается удерживать смертность на уровне менее одного процента, в то время как в других сильно пострадавших странах она значительно выше?
Объяснение российского правительства: мы хорошо справляемся с кризисом.
«Уровень смертности свидетельствует о том, что система отрабатывает, и медицинский персонал, врачи, медсестры и фельдшеры четко исполняют свой долг», — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, как передает агентство Bloomberg.
Кроме того, представители российских властей объясняют большое расхождение в цифрах масштабами тестирования. Таким образом можно выявить и быстро изолировать пациентов с легким течением заболевания, а также людей без симптомов, что существенно сдерживает распространение вируса в общественных местах, а также в определенных группах риска, заявили в Роспотребнадзоре.
Сомнительная статистика
Критики же указывают на особый метод подсчета у россиян. Если в других странах в статистику включается каждый, кто на момент смерти был заражен коронавирусом, даже при наличии сопутствующих тяжелых заболеваний, в России, кажется, все наоборот.
«Если кто-то умирает от инфаркта, но у него в то же время был диагностирован covid-19, официальная причина смерти — инфаркт», — говорит Сергей Тимонин, заместитель заведующего международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ.
«Другими словами, не все смертельные случаи среди людей с коронавирусом записываются как смерть от коронавируса».
Также местные СМИ сообщали о случаях, когда в качестве причины смерти указывалась пневмония, несмотря на положительный тест на коронавирус. Так, в графе «причина смерти» 36-летней журналистки, скончавшейся 31 марта в Перми на Урале, указано «двусторонняя пневмония». Ее изменили на «коронавирус» лишь после того, как подруга покойной публично сообщила о ее положительном тесте.
Также есть сомнения относительно надежности некоторых тестов на коронавирус, которые осуществляют частные лаборатории и клиники. С конца апреля интернет-гигант Яндекс предлагает и бесплатные тесты на дому. Кроме того, российская система здравоохранения далеко не так стабильна, как утверждают власти. Врачи жалуются, что в больницах не хватает средств защиты. Рассказывают, что медиков заставляют продолжать работать, даже если у них самих тест на коронавирус оказался положительным.
Опасная жизнь критиков
Но критиком «ковидного менеджмента» в России, по всей видимости, быть опасно. За последние недели после критических высказываний уже погибли двое врачей: при невыясненных обстоятельствах они выпали из окон больниц. Третий врач, который также критиковал происходящее, получил после падения из окна тяжелые травмы. Он находится в критическом состоянии с черепно-мозговой травмой.
Глава Кремля Владимир Путин, по всей видимости, хочет любой ценой дать понять населению, что ситуация находится под его полным контролем. Несмотря на стремительно растущее количество заболевших, во вторник заканчивается введенный им на месяц карантин (так в тексте — прим. ред.). Многочисленные промышленные предприятия и стройки снова могут работать, правда, магазины все еще остаются закрытыми.
«Россия сделала все возможное, чтобы отсрочить пик эпидемии, — отмечает инфекционист и советник правительства Евгений Тимаков. — Мы закрыли границы и сразу же начали наблюдение за инфицированными».
Тем самым выиграли несколько недель, чтобы изолировать пациентов и организовать койкоместа в больницах. Итоговый уровень смертности будет составлять примерно одну треть от европейского, прогнозирует он.