«Почему в России так мало жертв COVID-19?»

Stern (Германия) не может поверить, что сравнительно небольшое количество жертв коронавируса в не может поверить, что сравнительно небольшое количество жертв коронавируса в России связано с эффективностью принятых мер и грамотной работой медиков. Автор ищет подвох в статистике и методах подсчета, однако приводит прогноз: смертность в России составит примерно треть от европейской.

В России количество инфицированных коронавирусом резко устремляется вверх. Но от вирусного заболевания якобы практически никто не умирает. Это может быть связано с особым методом подсчета.

Практически ни в одной другой стране коронавирус сейчас не распространяется так быстро, как в России. Только в воскресенье российские власти зафиксировали 11 тысяч заразившихся. Тем самым Россия перешагнула рубеж в 200 тысяч выявленных случаев.

Испании, Италии и По данным американского Университета Джона Хопкинса, по общему числу выявленных случаев заболевания страна сейчас находится на пятом месте после США Великобритании . Если эта тенденция продолжится, уже в начале недели Россия может обогнать три страны-очага коронавируса и оказаться на втором месте.

На этом фоне удивительно низкие цифры смертельных исходов, поступающие из путинской империи, похожи на чудо. Официально от коронавируса скончались 1915 россиян. Для сравнения: в Италии и Великобритании при примерно таком же числе инфицированных на данный момент свыше 30 тысяч смертей. Как России удается удерживать смертность на уровне менее одного процента, в то время как в других сильно пострадавших странах она значительно выше?

Объяснение российского правительства : мы хорошо справляемся с кризисом.

«Уровень смертности свидетельствует о том, что система отрабатывает, и медицинский персонал, врачи, медсестры и фельдшеры четко исполняют свой долг», — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, как передает агентство Bloomberg.

Кроме того, представители российских властей объясняют большое расхождение в цифрах масштабами тестирования. Таким образом можно выявить и быстро изолировать пациентов с легким течением заболевания, а также людей без симптомов, что существенно сдерживает распространение вируса в общественных местах, а также в определенных группах риска, заявили в Роспотребнадзоре

Сомнительная статистика

Критики же указывают на особый метод подсчета у россиян. Если в других странах в статистику включается каждый, кто на момент смерти был заражен коронавирусом, даже при наличии сопутствующих тяжелых заболеваний, в России, кажется, все наоборот.

«Если кто-то умирает от инфаркта, но у него в то же время был диагностирован covid-19, официальная причина смерти — инфаркт», — говорит Сергей Тимонин, заместитель заведующего международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ.

«Другими словами, не все смертельные случаи среди людей с коронавирусом записываются как смерть от коронавируса».

Также местные СМИ сообщали о случаях, когда в качестве причины смерти указывалась пневмония, несмотря на положительный тест на коронавирус. Так, в графе «причина смерти» 36-летней журналистки, скончавшейся 31 марта в Перми на Урале, указано «двусторонняя пневмония». Ее изменили на «коронавирус» лишь после того, как подруга покойной публично сообщила о ее положительном тесте.

Также есть сомнения относительно надежности некоторых тестов на коронавирус, которые осуществляют частные лаборатории и клиники. С конца апреля интернет-гигант Яндекс предлагает и бесплатные тесты на дому. Кроме того, российская система здравоохранения далеко не так стабильна, как утверждают власти. Врачи жалуются, что в больницах не хватает средств защиты. Рассказывают, что медиков заставляют продолжать работать, даже если у них самих тест на коронавирус оказался положительным.

Опасная жизнь критиков

Но критиком «ковидного менеджмента» в России, по всей видимости, быть опасно. За последние недели после критических высказываний уже погибли двое врачей: при невыясненных обстоятельствах они выпали из окон больниц. Третий врач, который также критиковал происходящее, получил после падения из окна тяжелые травмы. Он находится в критическом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Глава Кремля Владимир Путин , по всей видимости, хочет любой ценой дать понять населению, что ситуация находится под его полным контролем. Несмотря на стремительно растущее количество заболевших, во вторник заканчивается введенный им на месяц карантин (так в тексте — прим. ред.). Многочисленные промышленные предприятия и стройки снова могут работать, правда, магазины все еще остаются закрытыми.

«Россия сделала все возможное, чтобы отсрочить пик эпидемии, — отмечает инфекционист и советник правительства Евгений Тимаков. — Мы закрыли границы и сразу же начали наблюдение за инфицированными».

Тем самым выиграли несколько недель, чтобы изолировать пациентов и организовать койкоместа в больницах. Итоговый уровень смертности будет составлять примерно одну треть от европейского, прогнозирует он.