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Возбуждено дело из-за появления Гитлера в «Бессмертном полку» 

Артём Кульша и ещё 46 1 час назад
Возбуждено дело из-за появления Гитлера в «Бессмертном полку»
Фото: ТАСС
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовные дела из-за публикации фотографий нацистских преступников на сайтах движения «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщает пресс-служба СК.
9 мая, как сообщал «Рамблер», стартовала трансляция акции «Бессмертный полк онлайн». По данным СК, во время ее проведения на сайтах движения «Бессмертный полк онлайн» были размещены фотографии нацистских преступников, а именно Адольфа Гитлера (с указанием, что это участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо) и Генриха Гиммлера (с указанием, что это советский военачальник Василий Алексеев).
По версии следствия, те, кто опубликовал эти снимки, сделали это с целью одобрения преступлений нацистского режима. В данной связи главное следственное управление СК возбудило уголовные дела по статье «Реабилитация нацизма».
«Следствием принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений. Следствие также проверит иные попытки размещения недостоверного контента в рамках указанной акции», — сказано в сообщении ведомства.
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Общество , День Победы , После праздников , Генрих Гиммлер , СКР
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