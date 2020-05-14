Возбуждено дело из-за появления Гитлера в «Бессмертном полку» 

9 мая, как сообщал «Рамблер», стартовала трансляция акции «Бессмертный полк онлайн». По данным СК, во время ее проведения на сайтах движения «Бессмертный полк онлайн» были размещены фотографии нацистских преступников, а именно Адольфа Гитлера (с указанием, что это участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо) и Генриха Гиммлера (с указанием, что это советский военачальник Василий Алексеев).

По версии следствия, те, кто опубликовал эти снимки, сделали это с целью одобрения преступлений нацистского режима. В данной связи главное следственное управление СК возбудило уголовные дела по статье «Реабилитация нацизма».