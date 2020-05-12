В ВОЗ сделали новый прогноз по эпидемии в России 

Вуйнович подчеркнула, что данные дают надежду, но попросила смотреть на них очень осторожно.

Она отметила, что в течение шести дней подряд количество случаев коронавируса стабилизировалось. Кроме одного дня, 11 мая, тенденция к росту снижалась, подчеркнула представитель ВОЗ.

В то же время Вуйнович отметила, что коронавирус никуда не пропал, его пока не удалось взять под контроль, а только немного задержать.

Как писал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 10 899 новых случаев коронавируса. Накануне был зафиксирован прирост в 11 656 человек, за день до этого — 11 012, еще днем ранее — 10 817.

За все время наблюдения в стране зарегистрировали 232 243 человек с коронавирусом, 43 512 из них выздоровели, 2116 скончались.