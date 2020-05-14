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Доктор Мясников назвал критиков дебилами 

Артём Кульша и ещё 47 31 минуту назад
Критики врача Александра Мясникова — дебилы. Об этом он сам заявил в эфире YouTube-шоу «Соловьев. Live».
Мясников, как сообщал «Рамблер», — главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича (ГКБ №71).
Некоторое время назад он заявил, что защитный костюм не способен предотвратить заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Недавно врач опубликовал в своих социальных сетях фотографию, на которой запечатлен в защитном костюме. Вчера в эфире шоу телеведущего Владимира Соловьева он рассказал, что один из комментаторов раскритиковал его за это.
«Мне пишут — ты говорил, что это ерунда, тогда ходи без костюма. Я этому дебилу ответил и всем остальным дебилам подобным — если я пойду без костюма, то и другой решит, что ему тоже так можно», — заявил Мясников.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась, как сообщал «Рамблер», в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,3 миллиона человек. В России число заболевших превысило 242,2 тысячи человек, число выздоровевших — 48 тысяч человек, число умерших — 2,2 тысячи человек.
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Общество , Видео , Другое , Владимир Соловьев , Александр Мясников
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