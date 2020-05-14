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В Минздраве рассказали о проблемах с почками у пациентов с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 72 1 час назад
Глава Минздрава рассказал о коварстве коронавируса
Фото: РИА Новости
Примерно 20-30 процентов госпитализированных с коронавирусом пациентов страдают от почечной недостаточности и нуждаются в диализе. Об этом рассказал главный нефролог Минздрава России профессор Евгений Шилов. Его слова приводятся на сайте министерства.
По его словам, пациенты с хроническими болезнями почек входят в группу риска заражения коронавирусом и высокой летальности при развитии болезни. Перепрофилирование больниц для оказания помощи пациентам с COVID-19, в свою очередь, может нарушать обеспеченность людей диализом.
«Минздравом России принято решение об оказании в полном объеме медицинской помощи пациентам на заместительниц почеченой терапии, наряду с онкопациентами и больными сердечно-сосудистыми заболеваниями, что очень важно», — сказал Шилов.
Ранее главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов рассказал, что вызываемое коронавирусом заболевание может очень быстро переходить от легкой стадии к тяжелой. По его словам, утром пациент может чувствовать себя более-менее в норме, но есть вероятность, что уже вечером он окажется в реанимации.
По последним данным, за сутки в России выявили 9974 новых случая заражения коронавирусом. Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны. Таким образом, общее число случаев заражения достигло 252 245.
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Общество , Другое , Минздрав РФ
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