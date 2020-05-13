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Глава Минздрава рассказал о коварстве коронавируса 

ИА Regnum и ещё 11 45 минут назад
Глава Минздрава рассказал о коварстве коронавируса
Фото: РИА Новости
Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал об особой опасности коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
«Нет фармацевтически управляемого контента. Когда мы не имеем препарата, любая инфекционная проблема превращается в решаемую», — отметил Мурашко в Госдуме.
По его словам, новый коронавирус отличается контагиозностью и тем, что чаще других вызывает осложнения, несмотря на то, что есть бессимптомная формы.
«Коварность этого вируса как раз и обуславливает распространение вируса», — отметил министр.
«Такого масштабного формата лечение и преодоления, наверное, здравоохранения в мире ещё не знало», — заявил Мурашко.
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Общество , Другое , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Госдума , ИА REGNUM
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