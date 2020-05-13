Глава Минздрава рассказал о коварстве коронавируса 

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал об особой опасности коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

«Нет фармацевтически управляемого контента. Когда мы не имеем препарата, любая инфекционная проблема превращается в решаемую», — отметил Мурашко в Госдуме.

По его словам, новый коронавирус отличается контагиозностью и тем, что чаще других вызывает осложнения, несмотря на то, что есть бессимптомная формы.

«Коварность этого вируса как раз и обуславливает распространение вируса», — отметил министр.